Долг перед Газпромом погасят Ощадбанк и Укрэксимбанк

Кабинет министров Украины поддержал предложение НАК “Нафтогаз Украины”, согласованное с Минтопэнерго, относительно проведения расчетов за импортированный в ноябре и декабре 2008 г. природный газ, в том числе за счет привлеченных средств Ощадбанка и Укрэксимбанка в размере до 2 млрд. долларов США.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№1650-р от 29 декабря), опубликованном на правительственном портале.

Также Кабинет министров Украины гарантирует осуществление НАК “Нафтогаз Украины” мероприятий, связанных с выполнением этого распоряжения.

Отметим, ранее НАК "Нафтогаз Украины" опроверг информацию о согласии компании получить от ОАО "Газпром" предоплату за транзит газа в Европу для погашения из этих средств задолженности перед российской компанией по поставкам газа в 2008 году. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. «Мы опровергаем эту информацию», – сказал он.

Напомним, во вторник в СМИ появилась информация о том, что правительство Украины якобы согласилось на предложение "Газпрома" выплатить Украине аванс за транзит с тем, чтобы эти средства пошли на оплату долга.

Российская сторона оценивает долг "Нафтогаза Украины" ориентировочно в 2 млрд. долл. и требует его погашения до конца года, в противном случае угрожает остановить поставки газа с 1 января 2009 года и повысить цену на него до 418 долл. за тыс. куб. м с нынешних 179,5 долл. за тыс. куб. м.

В настоящее время переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" продолжаются в Москве и, по данным обеих сторон, все еще существует возможность их результативного завершения до конца текущего года.

Между тем, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко перенесла во вторник поездку в Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме, унесший жизни 27 человек, в связи с телефонными переговорами с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правительстве Украины.

"Премьер два с половиной часа говорила по телефону с Миллером. Возможно, на Новый год Юлия Владимировна поедет в Москву", - сказал источник "Украинской правды".

Официального подтверждения этой информации получить пока не удалось.

Но и на этом «газовая» ситуация себя не исчерпала. Экспортная цена узбекского газа для России еще не определена, заявила РИА Новости пресс-секретарь Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз" Елена Ким.

"Были переговоры, но до суммы еще не дошли", - сообщила она, уточнив, что переговорный процесс идет.

"Я не знаю, откуда взялась экспортная цена газа в 305 долларов", - сказала пресс-секретарь "Узбекнефтегаза", комментируя появившуюся в СМИ информацию об увеличении с 2009 года цены узбекского газа для РФ до 305 долларов.

Вместе с тем, Ким пообещала в ближайшем будущем уточнить последние результаты переговоров Узбекистана и России.

Напомним, в марте этого года газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. В июле глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что российский газовый холдинг в 2009 году ожидает роста цены закупки газа в Средней и Центральной Азии в новом году вдвое по сравнению с 2008 годом.

В конце декабря прошлого года "Газпром" согласовал цену закупки узбекского газа в 2008 году, которая была приведена в соответствие с условиями регионального рынка. До этого цена на узбекский газ составляла 100 долларов за тысячу кубометров.

В сентябре текущего года Россия и Узбекистан договорились по формуле образования цены приобретаемого РФ узбекского газа. Как сообщал премьер-министр РФ Владимир Путин, это будет "европейская формула образования цены".

Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины стоит 179,5 долл.

Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. Активы банка на 1 октября составили 25 млрд. 466 млн. 799 тыс. грн., обязательства – 22 млрд. 787 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 2 млрд. 679 млн. 318 тыс. грн., уставный капитал – 1,12 млрд. грн.Чистая прибыль ОАО «Ощадбанк» за январь-сентябрь 2008 года составила 281,009 млн. грн.100% акций банка принадлежат государству.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Активы банка на 1 октября т.г. составили 34,713 млрд. грн., обязательства - 31,316 млрд. грн., собственный капитал - 3,396 млрд. грн., уставный капитал - 2,063 млрд. грн. Чистая прибыль ОАО «Укрэксимбанк» по итогам 9 мес. т.г. составила 508,81 млн. грн.