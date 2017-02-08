Цена угля по формуле "Роттердам плюс" вдвое превышает себестоимость его добычи – эксперт

Компенсация стоимости угля в тарифе на произведенную электроэнергию по формуле "Роттердам плюс", которую получает крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова, вдвое превышает себестоимость добычи угля шахтами подразделения компании - "ДТЭК "Павлоградуголь", которое расположено на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил эксперт в сфере энергетики, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook.

"По марке "Г" (уголь газовой группы – УНИАН), которой 65% в балансе, себестоимость на наибольшей шахте "Павлоградугля" (Днепропетровская обл. – УНИАН) – 800-900 гривень за тонну. То есть "Роттердам" (1800 гривень за тонну) создает сверхприбыль по марке "Г", - написал эксперт.

Также он объяснил, что формула "Роттердам плюс" не покрывает расходы на импорт дефицитного антрацитового угля из-за роста мировых цен на уголь, но она должна была обеспечить независимость украинской тепловой генерации от поставок из зоны АТО за счет сверхприбыли, которую получают генерирующий компании от сжигания добытого в Украине угля марки "Г".

"Этим и объясняли возможность независимости от зоны АТО: "сверхприбылями из угля марки "Г" дофинансируем закупку марки "А" (антрацит – УНИАН). Но, в конце концов, оказалось как всегда: сверхприбыли по марке "Г" - это наше (генерирующих компаний – УНИАН). Проблемы по марке "А" и зависимость от зоны АТО - это проблемы государства и потребителей", - отметил Герус.

Таким образом, по мнению эксперта, потребители получают негативный эффект от применения формулы "Роттердам плюс".

"Для потребителей - эффект отрицательный. Тарифы выросли, все платят "роттердамскую цену"…Государство положительного эффекта не получило. Остается зависимость от зоны боевых действий", - сообщил эксперт, добавив, что весь эффект от использования этой формулы сводится к резкому повышению доходности тепловой генерации, а именно компаний ДТЭК, "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В начале сентября 2016 года Герус подал иск в Окружной административный суд Киева о признании незаконным и отмене постановления НКРЭКУ, которым была внедрена формула "Роттердам плюс доставка". По его мнению, эта формула не дала обещанного эффекта относительно независимости и гарантированности в поставках угля, а приводит к необоснованному росту тарифов на электроэнергию, в основном для небытовых потребителей (бизнес-сектор и бюджетные организации), а также к увеличению значения перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, когда одни потребители платят за других. 30 декабря суд отказался удовлетворить этот иск.

В средине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.

Андрей Герус являлся членом НКРЭКУ с конца августа 2014 года до конца июня 2015 года, то есть до предложения и введения формулы "Роттердам плюс доставка".