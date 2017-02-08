АМКУ оштрафовал "Киевэнерго" на 18 миллионов гривень

Как сообщила пресс-служба АМКУ, коллегия комитета установила, что «Киевэнерго» создавало препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям «ЭК Энолл» и «Карбон», на рынок поставки электрической энергии.

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«ПАО «Киевэнерго» ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии», - отмечается в сообщении.

За это нарушение на «Киевэнерго» наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» обеспечивает потребителей электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. «Киевэнерго» имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - «Энергосервис» и мусоросжигательный завод «Энергия». Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.