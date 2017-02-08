АМКУ оштрафовал "Киевэнерго" на 18 миллионов гривень
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал теплопоставляющую компанию «Киевэнерго» на 17,959 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева.
Как сообщила пресс-служба АМКУ, коллегия комитета установила, что «Киевэнерго» создавало препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям «ЭК Энолл» и «Карбон», на рынок поставки электрической энергии.
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«ПАО «Киевэнерго» ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии», - отмечается в сообщении.
За это нарушение на «Киевэнерго» наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.
Справка УНИАН. «Киевэнерго» обеспечивает потребителей электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. «Киевэнерго» имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - «Энергосервис» и мусоросжигательный завод «Энергия». Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.