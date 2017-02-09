Цены на нефть после снижения снова вышли в плюс

Цены на нефть снова начали расти в ходе утренних торгов в четверг благодаря снижению запасов бензина в США.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,47 процента до $55,38 за баррель.Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,57, на 0,44 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 13,83 миллиона баррелей до 508,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду, пишет Рейтер.

По данным EIA, запасы бензина снизились на 0,87 миллиона баррелей до 256,2 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,07 миллиона баррелей.

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По словам трейдеров, неожиданное снижение запасов бензина в США поддержало нефтяные котировки, но сохраняющееся перенасыщение рынка сдержало дальнейший рост.

Высокий уровень запасов и рост добычи нефти в США означают, что избыток предложения на рынке будет какое-то время сохраняться, считают аналитики банка Goldman Sachs.

Продолжающийся рост запасов в США сводит на нет усилия Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящих в картель государств, ранее договорившихся о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

В результате фьючерсы на Brent and WTI снизились примерно на 5 процентов с начала января, когда глобальный пакт о сокращении добычи вступил в силу.

По прогнозу аналитиков BMI Research, нефть сорта Brent в среднем будет торговаться около отметки $57 за баррель в 2017 году.