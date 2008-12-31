Нефть упала в цене
08:11, 31 декабря 2008Энергетика
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До 39 долл. за баррель
Цена на нефть 30 декабря упала в цене под давлением крайне разочаровывающих макроэкономических данных, передает k2kapital.
Опасения срыва поставок с Ближнего Востока оказали несущественную поддержку, сообщает MarketWatch.
По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 0,99 долл. до 39,03 долл. за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась на 40,39 долл. за баррель
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