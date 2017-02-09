Shell закрывает легендарное месторождение, давшее название эталонной марке нефти Brent

09:41, 09 февраля 2017
Энергетика
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Добыча на платформе Brent Delta прекратилась в 2011 году, на блоках Brent Alpha и Brent Bravo — в 2014 году.

Иллюстрация REUTERS

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell начала публичные консультации по вопросу вывода из эксплуатации одного из крупнейших в Северном море месторождений Brent. Об этом говорится в сообщении компании.

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До начала слушаний Shell уже подала программу по закрытию месторождения в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

Программа вывода из эксплуатации месторождения предусматривает утилизацию стальной обшивки четырех платформ, а также всего сопутствующего производству мусора и нефти с морского дна, всех следов нефти с гравитационного основания морской платформы.

Реализация программы потребует консультаций Комиссии OSPAR, созданной в рамках Конвенции OSPAR по защите морской среды северо-восточной части Атлантического океана, отмечают в сообщении.

К консервации Shell начала готовить месторождение еще в 2006 году. За это время было проведено более 300 исследований с участием независимых экспертов и ученых. Также в рамках подготовки к выводу площадки из эксплуатации Shell работает примерно с 400 заинтересованными сторонами.

Добыча на платформе Brent Delta прекратилась в 2011 году, на блоках Brent Alpha и Brent Bravo — в 2014 году. На блоке Brent Charlie производство нефти будет продолжаться еще в течение нескольких лет, говорится в сообщении.

С начала производства в 1976 году на месторождении, расположенном в 115 милях к северо-востоку от Шетландских островов, добыто около трех миллиардов баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте. Этот объем обеспечил около 10 процентов всей добычи Великобритании. Смесь нефти, добываемой на месторождении Brent, дала название эталонной марке нефти Brent Crude. 

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