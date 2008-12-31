Газовый контракт с Россией могут подписать сегодня

Контракты на поставку среднеазиатского газа из России в Украину могут быть подписаны уже завтра.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что на данный момент НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году и таким образом процесс по подготовке контрактов на дальнейшую поставку газа в Украину разблокирован.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-служба Президента Украины заявила, что «благодаря усилиям и скоординированным действиям Президента Украины, правительства, НАК «Нафтогаз Украины» и Национального банка Украина полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году». «Проведены платежи не только за ноябрь месяц, но и авансовый платеж за декабрь 2008 года. Таким образом устранены все преграды для заключения взаимовыгодных конструктивных договоренностей с российскими партнерами относительно поставок импортного природного газа украинским потребителям в 2009 году», - отмечается в сообщении.

Также указывается, что Президент Украины выражает уверенность в скорейшем завершении переговоров и еще раз заверяет, что Украина есть и будет надежным транзитером российского газа европейским потребителям.