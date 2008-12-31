”Нафтогаз” перечислил на счет ”РосУкрЭнерго” 1,5 млрд. долл.

НАК "Нафтогаз Украины" перечислил на счет "РосУкрЭнерго" 1,5 миллиарда долларов в счет долга Украины за поставленный Россией газ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

"Все деньги на счету "РосУкрЭнерго". Шрифты получили. Все перечислено", - сказал пресс-секретарь.

При этом представитель «РосУкрЭнерго» отказался от комментариев.

Ранее, 30 декабря, В.ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что Украина в течение дня переведет "Газпрому" средства в счет погашения долга за газ. "Нафтогаз" для этих целей купил 1,5 миллиарда долларов у Национального банка Украины.

Компания для погашения долга взяла кредит у двух крупнейших государственных украинских банков - Ощадбанка и Укрэксимбанка.

30 декабря руководство российского газового концерна заявило о начале технической подготовки к прекращению с 1 января 2009 года поставок газа в Украину.