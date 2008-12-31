Газпром пока не получил от ”Нафтогаза” деньги

Газпром пока не получил от "Нафтогаза Украины" деньги в счет долга, говорить о погашении задолженности за поставленный газ рано, заявил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Деньги мы пока не получили, и говорить о погашении задолженности рано", - сказал Куприянов.

В компании RosUkrEnergo, выступающей посредником "Газпрома" в поставках газа на Украину, также заявили РИА Новости, что не получили деньги за поставленное в ноябре-декабре топливо.

"На расчетный счет деньги в счет оплаты задолженности за поставки природного газа в 2008 году не поступали", - сказал представитель швейцарского трейдера RosUkrEnergo Андрей Кнутов.

Ранее пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский сообщил РИА Новости, что компания в ближайшие несколько часов перечислит "Газпрому" 1,5 миллиарда долларов задолженности по поставкам газа в ноябре-декабре. В то же время пресс-служба президента Украины сообщает, что страна полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году, и проведены платежи не только за ноябрь, но и авансовый платеж за декабрь 2008 года.

По последним озвученным данным "Газпрома", долг Украины за газ, поставленный в ноябре, составляет 805,8 миллиона долларов, за поставки текущего месяца она не позднее 31 декабря должна перечислить 862,3 миллиона долларов, а также штрафные санкции за несвоевременную оплату. Сумма пени и штрафов - около 450 миллионов долларов.

Землянский подчеркнул, что вопрос штрафных санкций должен обсуждаться после завершения контракта.

Ранее во вторник стало известно, что украинское правительство поддержало предложение НАК "Нафтогаз Украины", согласованное с Минтопэнерго, относительно проведения расчетов за импортированный в ноябре и декабре 2008 года природный газ, в том числе за счет привлеченных средств у Ощадбанка и Укрэксимбанка в сумме до 2 миллиардов долларов.

Ранее "Газпром" неоднократно заявлял, что невыплата долга украинской стороной является препятствием для заключения новых контрактов с 1 января 2009 года, что, в свою очередь, может привести к прекращению поставок газа Украине. В 2008 году Украина покупает газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.