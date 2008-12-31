Ирак объявил тендер на разработку нефтяных и газовых месторождений

Ирак объявляет тендер на разработку новых нефтяных и газовых месторождений страны. Они будут выставлены сегодня на торги в ходе специальной конференции. О точном количестве месторождений не сообщается.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, это уже второй раунд торгов. В ноябре, в ходе первого раунда, определились 34 из 120 компаний-участников на право получения тендера на разработку 6-ти основных нефтяных месторождений. Контракты с ними должны быть подписаны в середине 2009 г. Китайская национальная нефтегазовая корпорация /CNPC/ уже подписала контракт с правительством Ирака на освоение одного из месторождений к юго-востоку от Багдада на сумму 3 млрд долл. Соглашение дает компании право на разработку углеводородов сроком на 23 года.

Ирак располагает третьими в мире разведанными запасами углеводородного сырья в размере порядка 115 млрд баррелей. Поставки нефти за рубеж дают около 90% дохода в госбюджет страны. Однако десятилетия войн, санкций, последовавших после вторжения войск коалиции в 2003 г., актов саботажа и нападений боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры разрушили эту отрасль и не дали возможности восстановить ее.

К настоящему времени в Ираке обнаружены 78 нефтяных и газовых месторождений, что составляет порядка 75% общего объема запасов углеводородов. Однако лишь некоторые из них доведены до уровня промышленной разработки.

Ирак ежедневно добывает 2,4 млн. баррелей нефти, из которых 2 млн. идут за рубеж. В планах иракского правительства - в течение десяти лет утроить экспорт нефти - до 6 млн. баррелей.