Ливия сократит добычу нефти, превысив обязательства перед ОПЕК

Ливия сократит с 1 января производство нефти на 270 тыс. баррелей в день. Об этом заявил в Триполи руководитель ливийской Национальной нефтяной компании Шукри ГАНЕМ.

По его словам, это сокращение на 20 тыс. баррелей в день превысит обязательства Ливии перед Организацией стран-экспортеров нефти /ОПЕК/, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Напомним, в соответствии с решениями, принятыми на недавней сессии картеля, Ливия должна была сократить с начала 2009 г. ежедневное производство нефти на 250 тыс. баррелей.

В настоящее время Ливия производит около 1,7 млн. баррелей в день.

Отметим, на состоявшейся 17 декабря в алжирском городе Оран встрече члены ОПЕК в целях стабилизации мировых цен на нефть приняли решение сократить ежесуточную суммарную добычу на 2,2 млн. баррелей.