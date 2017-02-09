В Мариуполе в результате боевых действий обесточена станция "Укртрансгаза"

Газораспределительная станция №1 «Мариуполь» в результате боевых действий осталась без электроснабжения от региональной компании «Донецкоблэнерго» и перешла на резервное снабжение с помощью аккумуляторных батарей.

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Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

«В результате боевых действий ГРС-1 Мариуполь осталась без электроснабжения со стороны РЭС (региональные электрические сети – УНИАН). ГРС работает на резервном питании (аккумуляторные батареи)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что газоснабжение города через эту станцию остановлено не было.

«Там все под контролем. Волнения излишни», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года в результате обстрелов повреждался газопровод «Краматорск-Донецк», что привело к снижению давления газа, который поступал в Мариуполь. Тогда горсовет обратился к жителям города с призывом об экономии «голубого» топлива.

По информации пресс-центра штаба АТО, 8 февраля 2017 года российско-оккупационные войска на Мариупольском направлении из 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов – Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское, Водяное, Павлополь и снова же – Широкино и Гнутово.