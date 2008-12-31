Цены на нефть держатся ниже 39 долл. за барр.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду держались ниже отметки в 39 долл. за баррель, что говорит о самом неудачном конце года за всю историю статистики: никогда еще за год «черное золото» не теряло в цене около 60%, передает Reuters.

Столь резкое падение тем более примечательно, что еще полгода назад, в июле, цены на нефть достигли исторического максимума свыше 147 долл. за баррель.

К 8.23 мск февральские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на 73 цента до 38,30 долл. за баррель.Февральские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent опустились на 65 центов до 39,50 долл. за баррель.

Как отмечает Reuters, падение котировок не смогли остановить ни события на Ближнем Востоке, ни твердое намерение Саудовской Аравии провести очередное сокращение добычи — в соответствии с последним решением ОПЕК.

Очередная порция мрачной статистики из США лишний раз напомнила инвесторам о проблеме сокращения мирового спроса на «черное золото» в связи с рецессией в мировой экономике. Прогноз спроса на 2009 год неоднократно пересматривался в сторону понижения. К тому же, всякий раз аналитики снижали прогноз цен.

В настоящее время цена на баррель американской нефти ожидается на уровне 49 долл. в первом квартале наступающего года. В целом в 2009 году, согласно прогнозу экспертов, нефть будет стоить в среднем 58,48 долл. за баррель, что на 14 долл. уступает прежнему прогнозу, показал проведенный Reuters опрос.

«В целом, ситуация в мире гораздо хуже, чем ожидалось. Это очень пессимистичные цифры», — сказал Тецу Эмори, фонд-менеджер в Astmax Co Ltd.

Никогда еще потребительские настроения в США не были столь плохи, как в декабре, поскольку американцы оказались перед проблемой безработицы, невиданной за последние 16 лет. За все время с 1970 года розничные сети не видели столь плохих предрождественских продаж. Цены на дома в октябре снизились на рекордные 18% против аналогичного периода прошлого года.