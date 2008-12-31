Тимошенко планирует вылететь в Москву на ”газовые” переговоры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во второй половине дня планирует провести в Москве переговоры по вопросу поставок в Украину газа в 2009-м и последующих годах.

Как сообщили УНИАН источники в правительстве, на данный момент проходит организация этой поездки.

Напомним, 30 декабря Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что контракты на поставку среднеазиатского газа из России в Украину могут быть подписаны уже 31 декабря.

Он отметил, что на данный момент НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году и таким образом процесс по подготовке контрактов на дальнейшую поставку газа в Украину разблокирован.

Напомним, как писали СМИ, 30 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО перенесла поездку в Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме, унесший жизни 27 человек, в связи с телефонными переговорами с руководителем "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

"Премьер два с половиной часа говорила по телефону с МИЛЛЕРОМ. Возможно, на Новый год Юлия Владимировна поедет в Москву", - цитировали СМИ источник в правительстве.