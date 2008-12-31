«Газпром» не подтверждает сообщение о переговорах с премьером Украины

В российском ОАО «Газпром» пока не подтверждают информацию о намерении провести сегодня переговоры с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО по вопросам поставки природного газа в Украину в 2009 году.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Пресс-секретарь главы правительства Украины Марина СОРОКА также сказала «РИА «Новости», что подтверждения сегодняшнего визита Ю.ТИМОШЕНКО в Россию пока нет.

"Подтверждения визита в Москву пока нет", - заявила М.СОРОКА.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО планирует сегодня направиться в Москву для проведения переговоров по газу.

30 декабря Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что контракты на поставку среднеазиатского газа из России в Украину могут быть подписаны уже 31 декабря.

Он отметил, что на данный момент НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году и таким образом процесс по подготовке контрактов на дальнейшую поставку газа в Украину разблокирован.