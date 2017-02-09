Киев и Афины договорились об использовании будущего СПГ-терминала в Греции

Украина и Греция готовы активизировать сотрудничество в сфере энергетики, особенно диверсификации поставок топлива, сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"Мы обсудили вопрос диверсификации энергообеспечения с возможным использованием терминала сжиженного газа, который будет построен в Александропулосе", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 8-9 февраля в Украине с официальным визитом находится глава правительства Греции Алексис Ципрас. Сегодня, 9 февраля, в Киеве также пройдет украинско-греческий деловой форум.

Ранее глава правительства Греции уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Стороны договорились восстановить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, приостановленную в силу разразившегося в Греции экономического кризиса.

Справка УНИАН. Согласно данным сайта Gas Infrastructure Europe, который объединяет информацию о газовой инфраструктуре стран Европы, планируется, что СПГ-терминал в Александропулосе будет иметь мощность по перевалке газа 6,1 млрд куб. м в год. Его строительство запланировано на 2018 год. Компанией-оператором этого объекта станет Gastrade S. A. Максимальный размер судов, которые сможет принимать терминал, составит 170 тыс. куб. м сжиженного природного газа.