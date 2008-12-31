"Газпром" сделал Украине сверхльготное предложение по цене на газ в 2009 году, заявил заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ сегодня на пресс-конференции в РИА Новости.

"Мы сделали сверхльготное предложение по цене", - сказал он, но отказался назвать конкретную цену газа, отметив лишь, что по сравнению с ранее озвученной ценой в 418 долларов за тысячу кубометров она гораздо ниже.

"До сих пор цена украинской стороной не принята", - добавил он.

В 2008 году цена газа для Украины составляет 179,5 доллара за тысячу кубометров.