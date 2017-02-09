Кабмин назначил исполняющего обязанности главы Госатомрегулирования
16:27, 09 февраля 2017Энергетика
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Соответствующее распоряжение от 8 февраля опубликовано на сайте правительства.
И.о. главы Госатомрегулирования стал Борис Столярчук / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины назначил директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок Государственной инспекции ядерного регулирования - заместителя главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Бориса Столярчука временно исполняющим обязанности главы Госатомрегулирования.
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Соответствующее распоряжение от 8 февраля опубликовано на сайте правительства.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля глава государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко умер на рабочем месте в Киеве.
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