Кабмин назначил исполняющего обязанности главы Госатомрегулирования

Соответствующее распоряжение от 8 февраля опубликовано на сайте правительства.

Кабинет министров Украины назначил директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок Государственной инспекции ядерного регулирования - заместителя главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Бориса Столярчука временно исполняющим обязанности главы Госатомрегулирования. Читайте такжеГосатомрегулирования одобрила предварительный отчет по анализу безопасности ЦХОЯТ Соответствующее распоряжение от 8 февраля опубликовано на сайте правительства. Как сообщал УНИАН, 6 февраля глава государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко умер на рабочем месте в Киеве.

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