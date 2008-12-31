Газпром определился со среднеазиатским газом

Все цены и объемы закупки ОАО "Газпром" среднеазиатского газа, который поставляется Украине, определены. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в РИА "Новости" заместитель председателя правления холдинга Александр МЕДВЕДЕВ.

"С Узбекистаном контракт подписан, с Казахстаном - действующий, с Туркменистаном контракт действующий. И объемы и цены - все определены", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Напомним, в марте этого года газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. В июле глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что российский газовый холдинг в 2009 году ожидает роста цены закупки газа в Средней и Центральной Азии в новом году вдвое по сравнению с 2008 годом.

Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины стоит 179,5 долл.

Подписание украинско-российских газовых соглашений ожидалось после подписания соответствующих документов с продавцами газа России – Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном.