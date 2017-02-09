Цена электроэнергии для населения на 60% ниже обоснованного уровня – НКРЭКУ

Стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт-ч, сообщили УНИАН в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Постановлением НКРЭКУ от 26 февраля 2015 года №220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" предусматривалось привести в марте 2017 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню. Однако, на протяжении 2015-2016 годов произошел рост средневзвешенного тарифа на электрическую энергию. Средний розничный тариф на электроэнергию для населения (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт-ч с НДС (с учетом объема дотаций). То есть, сейчас население платит только 42,29% рыночного уровня тарифа", - говорится в сообщении комиссии.

Таким образом, даже после последнего этапа повышения тарифов, предусмотренного постановлением, население будет оплачивать за электроэнергию меньшее ее рыночной стоимости, а значит полной ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в марте 2017 года не произойдет.

При этом отмечается, что НКРЭКУ рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов на электроэнергию, которая опускается населению, к экономически обоснованному уровню.

Сейчас тариф для населения составляет 71,4 копейки/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, 1,29 гривни/кВт-ч (от 100 до 600 кВт-ч), а при уровне потребления более чем 600 кВт-ч тариф составляет 1,638 гривни/кВт-ч.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения, предусматривающий поэтапный рост до уровня 90 копеек/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 гривни/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Последний этап повышения запланирован на 1 марта 2017 года.

Тогда члены комиссии заявляли, что такое поэтапное повышение тарифов осуществляется для устранения перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до рыночного уровня.

Согласно данной концепции, комиссия должна была повышать тарифы для населения, но удерживать на определенном уровне тариф для промышленности. Однако в 2016 году НКРЭКУ неоднократно его повышала.

При этом эксперты связывают рост цены для промышленности в 2016 году с применением формулы "Роттердам плюс" при расчете оптовой цены электроэнергии, поскольку, по их мнению, цена на уголь, который используется при производстве электроэнергии на ТЭС, завышается, что в итоге влияет на рост тарифа.

В апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь (индекс API 2), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка").

Справка УНИАН. Перекрестное субсидирование – это искусственная поддержка низких цен на электроэнергию (или другие энергоносители) для населения за счет высоких ставок тарифов для промышленных потребителей. Таким образом, одна группа потребителей покрывает расходы другой группы, которая платит цену ниже рыночной.