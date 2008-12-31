Новогодние газовые изыски

Начнем отслеживать события последнего дня уходящего года с заявления Секретариата Президента. Несмотря на ход межправительственных газовых переговоров, граждане Украины не почувствуют в этой связи никаких ограничений в газо- и теплоснабжении, заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, очертив главные параметры ситуации.

«Во-первых, несмотря на ход межправительственных переговоров о поставках российского газа, граждане Украины будут и в дальнейшем обеспечены природным газом в необходимых для собственного потребления объемах. Украина накопила в своих хранилищах достаточные запасы газа, что позволит обеспечивать внутренние потребности в течение длительного времени, - заявил первый заместитель главы Секретариата Президента. - Во-вторых, снабжение коммунальных услуг для населения, прежде всего, теплоснабжение, должно осуществляться строго по определенному графику и в соответствии с оплаченными населением счетами».

А.ШЛАПАК отметил, что в связи с этим Президент Украины предупредил руководителей местной власти всех уровней о недопустимости использования ситуации, которая сложилась на межправительственных переговорах, для прикрытия собственных просчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В-третьих, Украина и Российская Федерация были и остаются стратегическими партнерами. То же самое касается стран Европейского союза, - подчеркнул первый заместитель главы Секретариата Президента. - Соответственно Украина гарантирует технологическое обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки по своей территории российского природного газа в европейские страны».

По мнению А.ШЛАПАКА, анонсированный российской стороной штаб по подготовке к прекращению подачи газа в Украину является, скорее, политическим инструментом давления.

"Использование нашими партнерами "военной" риторики, наподобие "штаб", "фронт" и тому подобное, мы расцениваем, скорее, как эмоциональные срывы, ностальгию по временам, когда ответы на сложные вопросы давались с позиции силы", - отметил первый заместитель главы Секретариата Президента.

"Течение газовых переговоров - не повод для обеспокоенности граждан Украины, - отметил А.ШЛАПАК. - Украина готова к любому сценарию развития событий и имеет достаточный ресурс в газохранилищах для внутренних потребностей".

Напомним, 30 декабря Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что контракты на поставку среднеазиатского газа из России в Украину могут быть подписаны уже 31 декабря.

Он отметил, что на данный момент НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году и таким образом процесс по подготовке контрактов на дальнейшую поставку газа в Украину разблокирован.

Вторая сторона медали

Российский монополист на 70% не уверен в подписании до наступления Нового года контракта на поставку газа в 2009 году Украине, сообщил сегодня на пресс-конференции официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

"Честно говоря, после получения письма о возможности конфискации транзитного газа, если вчера мы оценивали (возможность подписания контракта) в соотношении пятьдесят на пятьдесят, то сейчас семьдесят на тридцать в сторону кризисного сценария", - заявил он, добавив, что контракт-2008 на поставку газа Украине истекает в 10.00 мск 1 января 2009 года.

Отметим, "Нафтогаз Украины" в ответ на заявления "Газпрома" о потенциальном ограничении с 1 января подачи газа Украине ввиду отстутствия с ней контракта на 2009 год заявляет о неготовности обеспечивать транзит газа из РФ в Европу по территории страны и предупреждает о возможности его конфискации, сообщил в среду РИА Новости информированный источник в Киеве со ссылкой на письмо украинского холдинга в адрес "Газпрома".

"Сегодня руководству "Газпрома" было направлено официальное письмо "Нафтогаза Украины". В письме отмечается, что в случае несогласования в срочном порядке условий транзита и поставок газа, а также неподписания соответствующих документов с 1 января 2009 года у НАК "Нафтогаз Украины" отсутствуют легитимные основания для принятия в газотранспортную систему Украины поступающего с территории РФ природного газа и его перемещения через таможенную границу Украины", - заявил собеседник агентства. "В письме буквально написано, что при поступлении в газотранспортную систему Украины такого газа он будет идентифицирован как газ неопределенного собственника, что может привести к его изъятию (конфискации) в соответствии с законодательством Украины. Также отмечается, что в связи с вышесказанным "Нафтогаз Украины" будет вынужден предупредить о сложившейся ситуации страны Европейского Союза", - сказал источник.

Как передавали СМИ, 30 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО перенесла поездку в Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме, унесший жизни 27 человек, в связи с телефонными переговорами с руководителем "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

"Премьер два с половиной часа говорила по телефону с МИЛЛЕРОМ. Возможно, на Новый год Юлия Владимировна поедет в Москву", - цитировали СМИ источник в правительстве. Сегодня источник в правительстве сообщил УНИАН, что вылет премьера в Москву запланирован на 15.30.

Долг и проплата

Продолжим тему заявлений «Газпрома». С.КУПРИЯНОВ подтвердил, что компания “RosUkrEnergo» получила от «Нафтогаза Украины» 1,5 млрд. долл. задолженности по поставкам газа.

В то же время он отметил, что «Газпром» денег пока не получил. "Надеемся, что RosUkrEnergo выполнит свои обязательства, и деньги поступят на счет Газпрома", - заявил, в свою очередь, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

"Льготы" от Газпрома

А.МЕДВЕДЕВ также рассказал, что «Газпром» сделал Украине «сверхльготное предложение» по цене на газ на 2009 год. Он отказался назвать конкретную цену газа, отметив лишь, что по сравнению с ранее озвученной ценой в 418 долларов за тысячу кубометров она гораздо ниже.

"До сих пор цена украинской стороной не принята", - добавил А.МЕДВЕДЕВ.

В 2008 году цена газа для Украины составляет 179,5 доллара за тысячу кубометров.

"Всплыла" Беларусь

А.МЕДВЕДЕВ от имени «Газпрома» заявил, что отсутствие контракта с Беларусью о поставках природного газа в 2009 году не представляет угрозы для осуществления транзита газа в Европу.

«Вчера на рабочем уровне уточнили, как будет работать формула (цены на газ для Беларуси – УНИАН), белорусские коллеги уехали согласовывать формулу», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что в отличие от ситуации с поставками газа в Украину, с «Белтрансгазом» у «Газпрома» действует транзит на поставку газа и после согласования цены будет проведен перерасчет.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, Александр ЛУКАШЕНКО сегодня в Могилеве на совещании с активом Могилевской области заявил, что средняя цена в 2009 году на поставляемый в страну природный газ будет соответствовать цене нынешнего года.

Среднеазиатские цены

А.МЕДВЕДЕВ также заявил, что "Газпром" определил все цены и объемы закупок среднеазиатского газа.

"С Узбекистаном контракт подписан, с Казахстаном - действующий, с Туркменистаном контракт действующий. И объемы и цены - все определены", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Напомним, в марте этого года газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. В июле глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что российский газовый холдинг в 2009 году ожидает роста цены закупки газа в Средней и Центральной Азии в новом году вдвое по сравнению с 2008 годом.

Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины стоит 179,5 долл.

Подписание украинско-российских газовых соглашений ожидалось после подписания соответствующих документов с продавцами газа России – Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном.

Итог последовательности северного соседа

Российский "Газпром", по словам С.КУПРИЯНОВА, готов продолжать переговоры с "Нафтогаз Украина", пока украинская сторона готова это делать…

Тимошенко отменила свой визит в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила планировавшийся визит в Москву для проведения переговоров по вопросам поставок газа в Украину в 2009 году.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что руководство НАК «Нафтогаз Украины», находящееся сейчас в Москве, представлено на том уровне, на котором может быть подписано соглашение о поставках газа.

Информированный источник сообщил цену на газ

Газпром предложил Украине цену на 2009 г. в 250 долл. за тыс. куб. м, сообщил РосБизнесКонсалтингу информированный источник в Украине. При этом украинская сторона не согласна с этим уровнем цен, считая его высоким.

В Газпроме эту информацию не комментируют.