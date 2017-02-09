Украина в 2016 году увеличила потребление угля почти на 10%

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, в декабре 2016 года Украина использовала 3,1 миллиона тонн угля, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году потребление энергетического угля на украинских теплоэлектростанциях сократилось на треть по сравнению с 2014 годом – до 27 миллионов тонн.

По данным Минэнергоугля, в 2016 году добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2016 году увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.