Венесуэла просрочила поставки нефти в Россию и Китай

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA не поставила вовремя нефть России и Китаю, сообщает Прайм со ссылкой на отчетность компании.

Объем просрочки российской "Роснефти" и китайской CNPC составляет 3,2 миллиона баррелей нефти и 10 миллионов топлива из нее на сумму 750 миллионов долларов.

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Агентство уточняет, что всего Венесуэла сорвала сроки по 45 поставкам.

В числе причин срыва поставок агентство называет сбои в функционировании нефтеперерабатывающих предприятий Венесуэлы, недостаток хранилищ, задержка очистки танкеров и сложности с логистикой.

Вместе с этим PDVSA снизила до минимума за 23 года добычу нефти: в сутки добывается 2,5 миллиона баррелей.