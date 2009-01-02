Газпром будет поставлять Украине газ по 418 долл.

"Газпром" будет осуществлять поставку газа в Украину с января месяца по рыночной европейской цене 418 долларов за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на телеканале "Вести 24" вечером в четверг, передает РИА Новости.

Газовые переговоры между Украиной и Россией в Москве в среду завершились ничем. Как заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, Киеву была предложена цена на газ в 2009 году в размере 250 долларов за тысячу кубометров, но Украина отказалась. Агентство не сообщает причину отказа Украины.

С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. О дате возможного возобновления переговоров ничего не сообщается. При этом и Киев, и Москва заверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.

Евросоюз и США призвали Россию и Украину как можно скорее решить газовый спор.

Как сообщалось, в 2008 году Украина платила 179,5 долл. за тысячу кубометров газа. Украинское руководство считает, что, руководствуюсь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.