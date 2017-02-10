"Укрнафта" готовится к возобновлению добычи нефти на двух месторождениях

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В ближайшее время, после длительного перерыва, будет возобновлена работа на Быткив-Бабченском и Леляковском месторождениях. Государственная служба геологии и недр Украины продлила соответствующие разрешения на добычу углеводородов», - сообщили в пресс-службе, добавив, что на сегодня уже ведутся подготовительные работы и завершается процесс получения разрешительной документации.

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Также сообщается, что решению Госгеонедр предшествовал ряд судебных решений, которые были вынесены в январе 2017 года, в частности решение Высшего административного суда Украины относительно лицензии на Быткив-Бабченское месторождение и решение Киевского апелляционного административного суда, касающееся правил продления и выдачи лицензий на недропользование.

«Мы ожидаем возобновления работ на Леляковском и Быткив-Бабченском месторождениях в ближайшее время. Приостановка добычи не принесла пользы ни государству, ни компании», - сказал исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития компании Джонатан Поппер, добавив, что «Укрнафта» рассчитывает на продление еще 9 лицензий на добычу нефти в 2017 году.

По данным пресс-службы, в результате остановки работ на двух указанных месторождениях недополученный объем углеводородов за 2016 год превысил 75 тыс. тонн нефти и 31 млн куб. м природного газа. При этом государство недополучило около 320 млн грн рентных платежей. Кроме того, приостановка добычи привела к ухудшению экологической обстановки в населённых пунктах в районе Быткив-Бабченского месторождения.

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 годах Госгеонедр активизировала работу по приостановке действия лицензий для «Укрнафты». Так, 23 августа 2016 года госслужба издала приказ о приостановке действия трех спецразрешений в связи с задолженностью компании по выплате рентной платы.

По данным компании, добыча нефти на Леляковском месторождении была приостановлена в мае 2016 года, а на Быткив-Бабченском – в июле 2015 года.

По информации компании, приостановка 14 спецразрешений, которую инициировала Госгеонедр, приведет к снижению объемов добычи компанией углеводородов (из расчета 285 тыс. тонн нефти с газовым конденсатом и 135 млн куб. м газа в год), увольнению 1,8 тыс. человек, а также лишит государственный бюджет налоговых поступлений.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

«Укрнафте» принадлежит 55% уставного капитала совместного предприятия «Каштан Петролеум Лтд.», которое с 1996 года обладает спецразрешением (лицензией) на добычу углеводородов на Леляковском месторождении, и 100% уставного капитала компании «Укркарпатойл Лтд.», которая с 1995 года владеет лицензией на добычу на Быткив-Бабченском месторождении.