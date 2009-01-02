Ющенко призывает к толерантности

Украина призывает все стороны переговоров о поставках российского газа в Украину в 2009 году и о транзите по территории Украины российского газа в Европу к толерантности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в заявлении главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Президент призывает “все стороны, участвующие в решении вопросов, связанных с поставкой российского газа в Украину в 2009 году и транзитом Украиной российского газа европейским потребителям, к пониманию, толерантности - не прибегать к шантажу и открыто, с взаимным уважением выслушивать позиции сторон, находить способы достижения взаимоприемлемого решения”.

В заявлении говорится: “Мы исходим из того, что наши переговоры с российской стороной должны быть продолжены в ближайшие один-два дня и завершены до 7 января. Мы исходим из того, что стороны достаточно обменялись подходами, принципами, условиями, которые важно учитывать при завершении переговорного процесса. Считаю, что мы близки к принятию компромиссного решения, и я просил бы и Президента России, и премьер-министра России, как и украинскую сторону, которая на рабочем уровне участвует в переговорах со своими коллегами в «Газпроме» Российской Федерации, сделать все от них зависящее для того, чтобы эти переговоры были как можно быстрее завершены».