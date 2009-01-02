Нефть подорожала на 14%

Цены на нефть на мировых рынках накануне, теперь уже в прошлом году, 31 декабря, повысились на 14% на фоне увеличения спроса на топливо в связи с тем, что снижение объемов переработки нефти вызвало опасения о сокращении запасов топлива этой зимой, сообщает сообщает MIGnews.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже InterContinental Exchange Futures (IСE) по итогам торгов увеличилась на 5,44 доллара - до 45,59 доллара за баррель.

На Нью-йоркской бирже New York Merchantile Exchange (NYMEХ ) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 5,57 доллара - до 44,60 доллара за баррель.

В 2008 году пик цен на нефть пришелся на июль, когда стоимость барреля составляла более 147 долларов, а низшая отметка стоимости барреля сырья была отмечена 19 декабря, когда цена упала до 32,4 долларов на фоне глобального финансового кризиса.

В целом за год нефть подешевела на 54%, что является самым большим годовым снижением с начала торгов нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке в 1983 году.

Также на торгах Nymex этилированный бензин с поставкой в феврале вырос на 11%, до 1,0388 долл. за галлон, а топочный мазут подорожал на 8,8%, до 1,4211 долл. за галлон.

Газ с поставкой в феврале подешевел на 4,7%, до 5,582 долл. за миллион британских термальных единиц. За год цена на газ снизилась на 23%.