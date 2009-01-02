Ющенко надеется на скорое завершение газовых переговоров

Президент Украины Виктор Ющенко надеется, что газовые переговоры с Россией завершатся до 7 января, об этом говорилось в его заявлении, текст которого в четверг был размещен на сайте главы государства.

"Мы исходим из того, что наши переговоры с российской стороной должны быть продолжены в ближайшие один-два дня и завершены до 7 января. Мы исходим из того, что стороны достаточно обменялись подходами, принципами, условиями, которые важно учесть при завершении переговорного процесса. Считаю, что мы близки к принятию компромиссного решения", - цитирует Ющенко пресс-служба.

Он призвал все стороны переговоров, в том числе президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и Владимира Путина, "сделать все от них зависящие для того, чтобы эти переговоры были как можно скорее завершены".