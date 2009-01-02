Украина не пустила наблюдателей на свои ГИС

Украина не пускает независимых наблюдателей на свои газоизмерительные станции на западной границе, заявил в четверг официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает РИА Новости.

Для контроля транзита "Газпром" привлек независимую аудиторскую компанию. Европейские потребители в курсе сложившейся ситуации, и "Газпром" находится в постоянном контакте со своими коллегами и партнерами в Европе, сообщил он.

Однако Украина не допустила независимых наблюдателей на свои газоизмерительные станции для контроля транзита газа в Европу.

"Как обычно бывает в таких ситуациях, мы привлекли независимых аудиторов для контроля за объемами газа, которые поступают в систему Украины и выходят из нее. По поводу размещения наблюдателей на украинских станциях, которые находятся на западной границе, мы сегодня (в четверг) получили ответ от компании "Нафтогаз Украина" о том, что они наблюдателей не допустят", - сказал С.Куприянов.

"Деятельность "РосУкрэнерго" "Нафтогазом" сейчас блокируется, он не дает им поднимать газ из подземных хранилищ. Таким образом, ни старая, ни новая схема поставок не действует", - добавил он.

В четверг глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина сообщил, что компания сократила объемы транзита российского газа на 21 млн. кубометров в сутки.

"Тот объем, который нужен для транспортировки, исключен из текущей подачи. Это 21 миллион кубометров в сутки", - сказал О.Дубина на пресс-конференции в Киеве. Это, по его словам, связано с необходимостью использовать указанный объем газа для обеспечения транзита российского газа в отсутствие подписанных контрактов.

В связи с заявлениями компании "Нафтогаз Украины" о намерении сократить транзит российского газа в Европу "Газпром" оценит ситуацию в течение суток, заявил С.Куприянов.

"Мы сможем подвести соответствующие итоги завтра (в пятницу), во второй половине дня", - сказал С.Куприянов. Он предложил дождаться пятницы, чтобы оценить картину в целом.

"РосУкрэнерго" являлось посредником в схеме поставок газа на Украину в 2008 году.