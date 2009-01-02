Европа и США призывают РФ и Украину договориться

Минэкономики и технологий ФРГ Михаэль Глос призывает Россию и Украину найти решение газовой проблемы как можно скорее, передает РИА Новости.

"Двусторонние проблемы не должны приводить к невыполнению обязательств по отношению к третьей стороне. Я призываю стороны конфликта незамедлительно найти решение в интересах всех участников затронутых в нем сторон".

Немецкая газовая экономика, предусмотрев такое развитие событий, обеспечила безопасность снабжения страны газом в случае перебоев с транзитом через Украину, как следует заполнив газовые хранилища и наладив распределение газа.

В Польше газовые хранилища также практически полностью заполнены. "На сегодня этот показатель составляет порядка 90%. Это означает, что запасов газа Польше хватит на несколько недель", - сказала пресс-секретарь Польского нефтегазового предприятия (PGNiG) Йоанна Васицка-Закжевска.

"Газ поступает (в Польшу) согласно действующему контракту, давление в трубе на польско-украинской границе на данный момент в норме. Мы ведем мониторинг ситуации, но не комментируем заявлений политиков и различных сообщений СМИ на эту тему", - сказала она.

Польское нефтегазовое предприятие является контрагентом, который выполняет все свои обязательства по поставке газа, как в Польшу, так и далее транзитом в Западную Европу.

Французские потребители, как и ЕС в целом, зависимы от российского газа на 24%, причем во Франции Россия работает с несколькими покупателями.

"Газпром" является партнером GDF Suez уже более 30 лет, и GDF Suez рассматривает "Газпром" как надежного поставщика. Российский газ составляет около 10% портфеля GDF Suez, и компания в состоянии обеспечить своих клиентов бесперебойными поставками.

Вместе с тем, французская компания не комментирует действия украинской стороны.

США также надеются, что Москва и Киев найдут взаимовыгодное решение в газовом споре. "Мы надеемся, что Россия и Украина смогут решить спор о схемах поставок газа взаимовыгодным образом", - зачитал журналистам заявление Буша официальный представитель Белого дома Гордон Джондро.