Иран и Туркмения договорились о цене на газ

Иран и Туркмения договорились о цене, которую Исламская республика будет платить за природный газ, импортируемый из соседнего государства, в следующие полгода, сообщили СМИ, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника, передает Рейтер.

Сайт министерства нефтяной промышленности SHANA процитировал слова главы National Iranian Gas Export Company Резы Казайзаде, сказавшего, что цена будет "зафиксирована" в течение первой половины 2009 года.

Однако иранские СМИ не уточнили цену, и остается неясным, увеличится ли она по сравнению с уровнем 2008 года.

Ирану принадлежат вторые после России крупнейшие запасы газа в мире, однако он не торопится разрабатывать их, и в прошлую зиму столкнулся с нехваткой газа, когда Туркмения приостановила поставки, сославшись на технические проблемы. Импорт газа возобновился в апреле.

Ранее Иран говорил, что Ашхабад хочет получать за свой газ больше денег.

"Было достигнуто соглашение о том, что мы будем импортировать туркменский газ в страну (Иран) по фиксированной цене в первые шесть месяцев 2009 года, - процитировал сайт слова Казайзаде.

"Принимая во внимание добрую волю Туркмении и текущие рыночные условия, стороны договорились о том, что цена газа (экспортируемого) из этой страны в Иран останется неизменной в следующие шесть месяцев", - приводит его слова газета Hamshari.

Еще один иранский чиновник сказал Рейтер, что слышал о том, что стороны подписали контракт, но не знает его содержания.

Иран использует туркменский газ для обеспечения северного района страны, которому сложно получить доступ к национальной газовой системе страны и ее огромный газовым запасам на юге.