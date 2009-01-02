Украинская делегация отбыла в ЕС на газовые консультации

По поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня утром украинская делегация отбыла в ряд стран Европейского Союза для консультаций с правительственными чиновниками по вопросам поставки и транзита газа.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства со ссылкой на Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО.

В составе делегации - министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИЕЕВ, заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим ЧУПРУН.

Первая страна, которую посетит украинская делегация, - Чехия, к которой с 1 января перешло председательство в ЕС.

В Праге сегодня запланировано провести встречи с премьер- министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ и вице-премьером, ведущим отраслевое направление, членами Кабинета министров этой страны.

Завтра европейское турне продолжится.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, главная цель турне - представить необходимые разъяснения странам-членам ЕС относительно ситуации с транспортировкой российского газа в Украину и страны Европейского Союза, и предоставить гарантии транзита газа по украинской территории, а также проконсультироваться с европейскими специалистами относительно переговоров Украины с РФ.