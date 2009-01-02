Незаконного отбора транзитного газа нет

Евросоюз обратился с призывом к Москве и Киеву о том, чтобы их конфликт не отразился на поставках в Европу. Министр экономики Германии заявил, что в стране предприняты меры на случай сокращения поставок, передает Немецкая волна.

Европейский Союз призвал Россию и Украину к скорейшему урегулированию конфликта вокруг поставок газа. Необходимо уже в ближайшее время достичь положительных результатов с тем, чтобы были обеспечены бесперебойные поставки газа в Европу, говорится в заявлении Еврокомиссии и правительства Чехии, которая с 1 января председательствует в ЕС. Все заключенные ранее соглашения о поставках и транзите газа должны неукоснительно соблюдаться, отмечается в документе. В сообщении отмечается, что чешское председательство и Еврокомиссия находятся в контакте с обеими сторонами.

В свою очередь комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс подчеркнул, что в Брюсселе верят обещаниям сторон о том, что поставки газа в страны ЕС в результате конфликта не пострадают. В тоже время он добавил, что Евросоюз будет внимательно следить за развитием ситуации.

За показаниями газовых счетчиков пристально следят в местечке Велке Капушаны в Словакии. Через эту подстанцию идет в Европу 60% российского газа. Сюда уже прибыли представители независимой словацкой аудиторской компании, которую пригласил "Газпром", чтобы осуществлять мониторинг объемов принимаемого газа в Словакии. Пока данных о незаконном отборе российского транзитного газа не поступало

Пресс-секретарь польской газотранспортной компании "Газ-Систем" Малгожата Полковская также сообщила 1 января, что поставки газа в Польшу, осуществляемые через Украину, идут без перебоев.

Тем временем, глава правления "Нафтогаза Украины" Олег Дубина заявил, что объемы транзита российского газа в Европу будут сокращены на 21 миллион кубометров в сутки. Это, по его словам, связано с необходимостью использовать указанный объем газа для обеспечения всего транзита в отсутствие подписанных контрактов.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что утром 1 января осуществлено 100-процентное сокращение поставок газа для потребителей Украины. Вместе с тем он указал, что поставки газа через территорию Украины для экспорта увеличены примерно на 20 миллионов кубометров до 326 миллионов в сутки.

Газообеспечение Германии остается стабильным, сообщил в коммюнике, распространенном 1 января, министр экономики Германии Михаэль Глос (Michael Glos).

"Немецкие газораспределительные предприятия тщательно подготовились к тому, чтобы столкнуться с такой ситуацией. Приняты все меры для того, чтобы иметь возможность адекватно отреагировать на сокращение поставок", - заявил министр.

Тем не менее, он призвал Россию и Украину "незамедлительно найти приемлемое решение для того, чтобы покончить со спором". "Двусторонние проблемы не должны отражаться на контрактных обязательствах с третьими странами", - отметил Глос.

1 января состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) с главами МИДов России и Украины Сергеем Лавровым и Владимиром Огрызко. Штайнмайер призвал своих коллег к поиску конструктивного решения газового конфликта.