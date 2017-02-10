Минэнергоугля торгует с оккупантами, хотя они задолжали за электричество 25 миллиардов гривень – нардеп

Об этом заявил народный депутат, председатель политсовета партии УКРОП Тарас Батенко. По его словам, из-за долгов местные энергетические компании вскоре не смогут должным образом выполнять свои обязательства перед жильцами подконтрольных Киеву территорий и восстанавливать инфраструктуру.

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В частности, ООО «Луганское энергетическое объединение» (ООО «ЛЭО») в начале этого года сообщило о значительном росте задолженности со стороны ОРДЛО, которая на 1 января составила 1 895,6 млн грн. При этом «ЛЭО» неоднократно обращалось в Кабинет Министров и отраслевое министерство с просьбой уменьшить объемы поставки электричества на оккупированные территории до уровня оплаты за них, однако положительного ответа не получило, отметил нардеп. Даже больше, во второй половине прошлого года средства, поступавшие ООО от жителей контролируемой территории на текущий счет со специальным режимом использования, зачислялись ГП «Энергорынок» как оплата за электроэнергию, которая поставляется в оккупированные районы.

«Фактически, министерство ничего не делает для того, чтобы урегулировать вопросы задолженности», – сказал Тарас Батенко.

Представитель УКРОПа также подчеркнул, что наряду с этим Украина продолжает покупать уголь с шахт, расположенных в неподконтрольных районах, 47% стоимости которого поступает как налоги так называемым ЛНР и ДНР.

«Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик цинично уверяет в том, что Украина не торгует с псевдореспубликами, а только «обменивается товарами». Получается, что главарь террористов Захарченко – альтруист и ничего на этом не зарабатывает. Это просто смешно», – подытожил Тарас Батенко.

Напомним, недавно журналисты обнародовали видео, снятое в феврале 2015 года, на котором тогда еще народный депутат Игорь Насалик обсуждал с «министром доходов и сборов ДНР» вопрос поставок угля из оккупированной территории в Украину.