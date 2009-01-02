Нефть опять дешевеет

С мощных колебаний цен на нефть начали свою работу сегодня мировые товарные рынки. После крупного роста - на 5,57 доллара за баррель, зарегистрированного в предыдущий рабочий день - 31 декабря 2008 года, сегодня его цена сильно упала.

К 12:30 по московскому времени на Лондонской нефтяной бирже баррель потерял 3,38 доллара или 7,4% и опустился до 42,21 доллара., передает ИТАР-ТАСС.

К этому часу на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже падение цены барреля достигло уже 3,7 доллара или 6,3% и он упал до 41,8 долларов.

Ведущиеся сейчас торги характеризуются низкими объемами, что способствует спекулятивной игре, отмечают специалисты. Тем не менее, они делают вывод о том, что первая половина нынешнего года станет для мирового нефтяного рынка неспокойной.