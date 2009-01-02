Ющенко направил главе ЕК и мировым лидерам письма о ситуации с газом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил лидерам 8 государств и в Еврокомиссию письма о ситуации с поставками и транзитом газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, письма направлены федеральному канцлеру Республики Австрия Вернеру ФАЙМАНУ, председателю Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, федеральному канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ, президентам Словакии Ивану ГАШПАРОВИЧУ, США - Джордж БУШУ, Венгрии - Ласло ШОЙОМУ, Французской Республики - Николя САРКОЗИ, Чехии - Вацлаву КЛАУСУ и главе Европейской комиссии Жозефу Мануэлю БАРРОЗУ.

В.ЮЩЕНКО сообщает о том, что на протяжении 2008 года украинская сторона вела сложные переговоры с российской стороной относительно условий поставок в Украину российского природного газа и его транзита через территорию нашего государства в другие европейские страны в 2009 и последующих годах.

"Во время переговоров украинская сторона придерживалась договоренностей, достигнутых президентами обоих государств 12 февраля 2008 года, и взаимных обязательств, зафиксированных в Меморандуме между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года", - отмечает глава Украинского государства.

В письмах изложены разъяснения того, что, в частности, положениями Меморандума предусматривается, что при выполнении украинской стороной своих обязательств по расчетам за поставленный украинским потребителям природный газ с 1 января 2009 года будут установлены прямые долгосрочные отношения между ОАО „Газпром" и НАК „Нафтогаз Украины" о поставках и транзите российского природного газа.

Кроме того, Меморандумом также предусмотрен поэтапный переход на протяжении трех лет к рыночным, экономически обоснованным и взаимосогласованным ценам на российский природный газ для потребителей Украины и тарифам на его транзит через территорию Украины.

"Украинская сторона 30 декабря 2008 года полностью рассчиталась с поставщиком за природный газ, полученный в текущем году", - заверяет Президент Украины европейских коллег.

В письмах сообщается, что украинская сторона продолжает переговоры с российскими партнерами на основе положений Меморандума и договоренностей.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года газовые переговоры в Москве между Украиной и Россией завершились ничем. 1 января в 10.00 мск истек срок контракта на поставки российского газа в Украину, и Газпром прекратил поставки газа Украине.

Вместе с тем Киев и Москва заявляют, что перебоев c поставками газа в Европу не будет.

Евросоюз и США призывали Россию и Украину как можно скорее решить газовый спор.