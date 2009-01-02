Максимальная цена газа для Украины - 250 долл.

Народный депутат от НУ-НС, экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что максимальная рыночная цена российского газа для Украины может составлять 250 долл. за 1 тыс. кубометров.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Политик отметил, что ход переговоров между Украиной и РФ по новому элементу внешней политики – газу – имеет одинаковые тенденции на протяжении многих последних лет.

Как бывший министр иностранных дел А.ЯЦЕНЮК напомнил, что “межправительственные протоколы к межгосударственному газовому соглашению всегда подписывались очень сложно, поскольку они имели краткосрочный характер – лишь 1 год, а выполнение межправительственного газового соглашения до 2009 года включительно вообще было проигнорировано с 2006 года, хотя такое соглашение является действующим и сегодня”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Большой договор между Украиной и РФ определяет принципы недискриминации и развития экономических и энергетических отношений, однако реальные юридические рычаги выполнения таких принципов так и не были наработаны. А такими рычагами, отметил политик, могут быть лишь дополнительные соглашения к Большому договору, которые четко интерпретировали бы соответствующие положения, в том числе и в газовом секторе, о чем была достигнута договоренность на уровне министерств иностранных дел двух стран еще во 2-м полугодии 2007 года.

Депутат отметил, что “газ является таким же энергетическим товаром, как нефть, уголь, ядерное топливо. Единственная принципиальная разница между газом и нефтью в том, что газ не является биржевым товаром и не может транспортироваться иначе, чем через трубопроводный транспорт (исключением является модель LNG, сжиженный природный газ, однако такая форма транспортировки очень дорогая)”.

Он также отметил, что цена на газ непосредственно “привязана” к ценам на другие энергопродукты, ведь все они взаимозаменяемы. “Ключевой индикатор - биржевая цена на нефть, которая в 2008 году упала со 148 долларов за баррель до 38, то есть почти в 4 раза. Поэтому ни о каких 418 долларах не может идти речи. Это же экономика, а не прихоти”, - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что уровень цен на газ и его транзит между Украиной и РФ в 2008 году был приемлемым для обеих сторон из-за относительно низкой цены покупки газа Украиной и аналогично низкой цены на транзит для РФ. “Действительно, максимальная рыночная цена - 250 долларов”, - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, это означает, что “мы должны переходить на аналогичную максимальную рыночную цену транзита - в пределах 2,8 доллара. При других обстоятельствах цена будь то 418 или 250 долларов является действительно льготной, только не для Украины, а для "Газпрома".

При неизменной ставке транзита и увеличении цены на газ для Украины наша страна будет постоянно дотировать “Газпрому” транзит газа в Европу. Ведь только на технологию прокачки газа необходимо около 6 млрд. куб. метров газа, который будет закупаться в РФ и будет в целом стоить 1,5 млрд. долларов. Если учесть только себестоимость прокачки, “Нафтогаз Украины” будет нести убытки, по меньшей мере, 500 млн. долларов ежегодно, при этом не имея средств на поддержание безопасности системы транспортировки”.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, “новогодние “газовые” переговоры будут продолжаться до того момента, пока мы не подпишем с нашими российскими партнерами долгосрочное соглашение между соответствующими государственными монополиями с четкими подходами к ценообразованию на газ, его приобретению, транспортировке и оплате транзита”. Он добавил, что также нужно окончательно “поставить точку” в вопросе среднеазиатского газа, чтобы «не было как всегда - кто, кого и с кем перехитрит». По словам политика, если РФ отказывается от среднеазиатского рынка, это существенно изменяет систему отношений и цен как на газ, так и на транзит между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины”.

Как сообщалось, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта.

Украинское руководство считает, что, руководствуясь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.

Вместе с тем, глава “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР 1 января заявил, что «в связи с отказом Украины от предложения о льготных условиях поставок газа в 2009 году по цене 250 долларов, «Газпром» будет осуществлять поставку газа в Украину с января по рыночной европейской цене - 418 долларов за тысячу кубометров».

В 2008 году Украина платила 179,5 доллара за тысячу кубометров газа.