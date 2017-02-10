Депутаты требуют полной ротации членов НКРЭКП

Депутаты предлагают сократить срок проведения ротации действующих членов НКРЭКП с 18 до 6 месяцев. Как сообщает Бизнес Цензор, чиновники предварительно упоминали о возможности выставления недоверия к независимому регулятора.

«Среди народных депутатов началось обсуждение постановления о политическом недоверии всему действующему составу НКРЭ. И о законодательном запрете, "модными словами люстрации", всем действующим членам регулятора участвовать в новом конкурсе, согласно новому закону, который вступил в силу.

Так что борьба за профессионального, прозрачного и по-государственному мудрого независимого регулятора только начинается. Так же, как и борьба за новую, современную, високоинновацийну и экологически чистую украинскую энергетику »- отмечает руководитель комитета ТЭК Александр Домбровский на своей странице в Facebook. Другие депутаты также отметили, что нынешний состав Национального независимого регулятора, по факту является зависимым и не принимает самостоятельных решений. «НКРЭКП - это коллегиальный орган, но в них полная синхронизация. Люди, которые имели честь и достоинство выражать отдельное мнение - уже давно ушли оттуда. », - заявил депутат от Батькивщины Алексей Рябчин.

Также, через невзвешенные и антинациональные решения регулятора депутаты блокировали принятие стратегически важного Закона Украины «О рынке электрической энергии» (рег. №4493). Соответствующее реформирование отрасли является необходимым условием для вступления в ЕС, которого уже долгое время ожидает от Украины Европейское Энергетическое Сообщество. «Последний год, я лично очень активно работал над доработкой законопроекта о Рынке Электроэнергии. Были проведены десятки рабочих встреч, круглых столов, экспертных обсуждений. В сентябре закон был принят в первом чтении. Некоторые даже считал, что этот закон Пидлисецкого, а не Кабинета Министров Украины.

Однако успешная реформа предусматривает качественное и сбалансированное вторичное законодательство и правильную имплементацию закона. А это уже ответственность НКРЭКП и других институтов. К сожалению, в сегодняшней ситуации нет ни капли доверия, что НКРЭКП профессионально и объективно сделает свою работу. А без этого правильного конечного результата не будет », - заявил на своей странице Facebook Лев Пидлисецкий.

Напоминаем, 31.01.2017 года НКРЭКП повысила ставки на присоединение более чем в 6 раз, чем вызвала бурную реакцию депутатов, бизнеса и общественности.