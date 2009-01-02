Польша не почувствовала сокращения поставок газа из Украины

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG по состоянию на утро пятницы, 2 января, не почувствовала сокращения поставок газа из Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании PGNiG Иоанна ВАСИЦКА-ЗАКШЕВСКА.

«Нет никаких изменений», - сказала она.

Пресс-секретарь подтвердила, что PGNiG в случае сокращения поставок газа через Украину может договориться с «Газпромом» о поставках газа через Беларусь.

«Существует такая техническая возможность», - сказала представитель компании, заметив, что пока нет такой необходимости.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря PGNiG, которого российский «Газпром» предупредил о возможных проблемах с транзитом газа в Польшу в 2009 году из-за незавершенности переговоров относительно поставок с Украиной, заявлял о намерении компенсировать возможные сбои из газовых хранилищ.

По данным компании, газа в польских хранилищах в случае прекращения поставок газа через Украину хватит «на несколько недель». PGNiG ежегодно получает свыше 2,3 млрд. кубометров газа.

Утром 1 января «Газпром» заявил о полном прекращении поставок газа для Украины из-за отсутствия контракта на 2009 год, но сохранение поставок для стран Европейского Союза, которые получают 25% газа для своих нужд из России. 20% российского газа Евросоюз получает через украинскую газотранспортную систему.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 15 млрд. кубометров газа, около 40% из которого покрывает за счет собственной добычи.

В 2007 году PGNiG импортировал 9,2 млрд. кубометров газа, 67% которого из России.

Вторым наибольшим поставщиком газа являются страны Средней Азии, которые в 2007 году поставили почти 25% газа.

Поляки также импортировали газ из Германии (8,4% от общего импорта), и Украины (0,05%).