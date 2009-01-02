ЕС не будет вмешиваться в газовые переговоры Киева и Москвы

Председательствующая в ЕС Чехия заявила в пятницу, что газовый конфликт между Россией и Украиной является двусторонней проблемой, и ЕС не будет вмешиваться до тех пор, пока получает полноценные поставки газа.

Ранее Москва заверила своих европейских клиентов, что спор с Украиной относительно цен на газ не отразится на поставах газа в Европу, и пока что европейские энергетические компании сообщают, что не зафиксировали сокращения объема поставляемого газа.

Cегодня чешскую столицу посетила делегация правительства Украины во главе с министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ. С чешскими партнерами она обсудила ситуацию, возникшую в связи с российско-украинскими разногласиями по газу. Делегация планирует также посетить другие государства - члены ЕС.

"Разговор был о том, что для ЕС недопустимо, чтобы конфликт двух частных компаний привел или мог бы привести каким-либо образом к сокращению поставок газа в ЕС", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Чехии, курирующий вопросы председательства республики в Евросоюзе, Иржи ПАТОЖНИК.

"Мы полагаем, что в данный момент это является двусторонней проблемой, которая должна быть решена двумя компаниями или правительствами. Мы не собираемся вмешиваться, если только давление в трубопроводе не достигнет слишком низких пределов", - приводит Рейтер слова представителя Чехии в ЕС Иржи ПАТОЖНИКА.

По его словам, Украина заявила, что обладает большими запасами газа и способна поддерживать нормальное давление в газопроводе собственными силами.

Чешский газовый оператор RWE Transgas сообщал в пятницу, что дневные поставки газа в страну остаются на прежнем уровне. Ранее пресс-служба президента Украины по итогам встречи украинской делегации с членами кабинета министров Чехии заявила, что рассчитывает привлечь европейских специалистов к переговорам о поставках российского газа.

Как сообщалось, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта.

Украинское руководство считает, что, руководствуясь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.

Вместе с тем, глава “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР 1 января заявил, что «в связи с отказом Украины от предложения о льготных условиях поставок газа в 2009 году по цене 250 долларов, «Газпром» будет осуществлять поставку газа в Украину с января по рыночной европейской цене - 418 долларов за тысячу кубометров».

В 2008 году Украина платила 179,5 доллара за тысячу кубометров газа.