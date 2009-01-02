Европейских специалистов привлекут к газовым переговорам

Украинская делегация, которая со 2 января осуществляет европейское турне с целью разъяснения позиции Украины относительно поставок и транзита газа, в первой половине дня завершила переговоры в расширенном составе с премьер-министром Чехии, вице-премьером по отраслевым вопросам и членами правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства со ссылкой на Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО (Чехия с 1 января приняла председательство в ЕС – УНИАН).

По его данным, украинская сторона детально проинформировала о существующей ситуации с транзитом газа через территорию Украины, а также о ходе переговорного процесса с Россией. По результатам встречи достигнуты договоренности о том, что в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос привлечения к таким переговорам европейских специалистов.

Только что украинская делегация из Праги (Чехия) отбыла в Братиславу (Словакия), где будет проведена серия встреч и переговоров, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Европейское турне будет продолжено.

Как сообщал УНИАН, 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. При этом и Украина, и Россия заверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.

Евросоюз и США призвали Россию и Украину как можно скорее решить газовый спор.

1 января Украина предложила РФ возобновить переговоры по газу, и пригласить на них представителей Еврокомиссии.

В 2008 году Украина платила 179,5 дол. за тысячу кубометров газа. Украинское руководство считает, что, руководствуясь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до, приблизительно, 210 долларов.