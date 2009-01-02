Газ в Германию поступает в полном объеме

"Газовый спор" между Россией и Украиной не привел к сокращению поставок российского газа в Германию, сообщил пресс-секретарь германского газового концерна E.ON Ruhrgaz Хельмут Ролофф, передает РИА Новости.

"Российский газ поступает к нам в полном объеме. Мы постоянно находимся в контакте с нашими российскими и украинскими партнерами, проводим мониторинг датчиков давления на протяжении всего трубопровода, начиная с Сибири и заканчивая Восточной Европой. Все системы работают", - сказал он в пятницу утром в эфире телеканала "Вести 24".

По словам Ролоффа, на случай если в Германию будет поступать меньше газа, Ruhrgaz приняла все необходимые меры предосторожности.

"У нас очень разветвленная сеть поставщиков, 26% топлива мы получаем из Норвегии, Нидерландов и самой Германии. Кроме того, у нас есть 12 газовых хранилищ, которые разбросаны по всей стране, что позволяет бесперебойно доставлять газ нашим потребителям на всей территории страны", - сказал пресс-секретарь концерна.

"В любом случае, без газа люди не останутся, и отключений не будет", - добавил он.

"Газпром" с 10.00 мск 1 января прекратил поставки газа в Украину из-за отсутствия контракта о поставках на 2009 год, в то же время транзит газа из РФ в Европу по украинской территории продолжается в объеме 300 миллионов кубометров в сутки.