Коболев рассказал о подозрительных сделках в "Укртрансгазе" на 1,5 миллиарда

Внутренний аудит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» обнаружил в системе дочерней компании – оператора газотранспортной системы «Укртраснгаз» подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн.

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Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев во время круглого стола, посвященного вопросу корпоративного управления государственными компаниями.

«В 2015 году наша дочерняя компания («Укртрансгаз» - УНИАН) прошла аудит. По его результатам аудитор обнаружил подозрительные операции приблизительно на 500 млн грн. Этот аудит стал основанием для внутреннего расследования… Следует отметить, что пока мы занимались пересмотром статута «Нафтогаза» (на протяжении 2015-2016 годов – УНИАН), по предварительным оценкам аудитором, сумма таких подозрительных трансакций за 2016 год минимум утроилась», - сказал он.

По словам Коболева, такой же аудит прошла другая дочерняя структура «Нафтогаза» – газодобывающая компания «Укргазвыдобування», по результатам которого не было выявлено подозрительных сделок.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы (вместо действующего «Укртрансгаза») - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» со 100% акций в собственности государства. В середине ноября был утвержден устав этой компании и зарегистрирована первая эмиссия акций. Также планируется отделение от «Укртрансгаза» подземных хранилищ газа в новую компанию – «Подземные газовые хранилища Украины».

Осенью 2016 года между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство «Укртрансгазом» компрессорных станций на юге Украины. В результате материнский холдинг не согласовал его проведение, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода «Южный поток».

В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, в котором сообщалось, что Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". Также Прокопив добавил, что эта инициатива не нашла поддержку среди членов набсовета.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».