Нафтогаз намерен судиться с Газпром

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила сегодня Еврокомиссии о том, что будет добиваться международного арбитража по вопросу о штрафе в 450 млн. долл. за задержки платежей "Газпрому" за прошлый год. В случае подачи иска слушания пройдут в коммерческом трибунале Стокгольма, сообщает Русская служба новостей.

Одновременно "Нафтогаз" направил в адрес "Газпрома" и Еврокомиссии специальное письмо, в котором требует повысить с этого года плату за транзит - до 1,8 долл за 1 тыс кубометров на каждые 100 км.

В 2008 году "Газпром" и "Нафтогаз" согласовали эту цену на уровне 1,7 долл. Эта договорённость остаётся в силе до конца 2010 года.