Гройсман попросил ЕС противодействовать политическим проектам России в энергосфере

Украина остается надежным транзитером газа, и угроз работе газотранспортной системы страны нет, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, курирующим также энергетические вопросы.

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«Украина - надежный транзитер. Система работает, и никаких угроз нет», - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

В ходе переговоров стороны также коснулись вопроса реализации проекта «Северный поток -2» и политических угроз, которые несет этот проект. При этом глава правительства Украины отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Евросоюза в деле противодействия политическим проектам России в энергосфере. И это касается как проекта «Северный поток - 2», так и заполнения немецкого газопровода OPAL российским газом.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Нарушение этой нормы Киев и Москва оспаривают в Арбитражном суде Стокгольма. Решение судей может быть вынесено в первой половине текущего года.

В январе 2017 года транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) увеличился по сравнению с январем 2016 года на 38% - до 8,9 млрд куб. м