В Словакию газ подается в прежнем объеме

Главная газовая компания Словакии Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) в пятницу заявила, что прекращение поставок российского газа в Украину не повлияло на его транзит в Словакию, передает агентство Франс Пресс.

"Уменьшения запасов газа не произошло. Eustream, подразделение SPP, занимающееся транзитом газа, функционирует без каких-либо проблем", - сказала агентству представитель SPP Дана Крсакова (Dana Krsakova).