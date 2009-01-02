Россия предлагает Европарламенту провести спецслушания по газу

Россия готова по разным каналам информировать Европу по вопросу транзита газа через Украину. Представители "Газпрома" готовы немедленно выехать в Брюссель, а также во все страны ЕС для информирования о произошедшем между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Россия предлагает провести в Европарламенте специальные слушания по вопросу транзита российского газа через Украину, сообщил "Интерфаксу" в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко также отметил, что представители "Газпрома" готовы немедленно выехать в Брюссель, а также во все страны ЕС для информирования о произошедшем между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Грушко подчеркнул: "Российская сторона заинтересована в том, чтобы у всех наших партнеров была максимальная ясность в отношении произошедшего между "Газпромом" и "Нафтогазом". Российская сторона в вопросе поставок газа действует в полном соответствии с принципами энергобезопасности, одобренными на саммите "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, и со всеми другими договоренностями, которые имеются на сегодняшний день с Евросоюзом".

Со своей стороны постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил в пятницу, что российская сторона не видит необходимости посредничества Евросоюза в переговорах между Москвой и Киевом об урегулировании очередного газового спора, но активно информирует руководство ЕС о своих усилиях по его скорейшему разрешению.

С этой целью "Газпром" намерен направить делегацию в Брюссель, сказал он.

"В обсуждении всего комплекса проблем энергетической безопасности должны участвовать и Россия, и Украина, и Евросоюз. Но для этого надо сначала решить нынешнюю конкретную проблему между Россией и Украиной", - сказал Чижов.

Постпред сообщил, что, несмотря на новогодние праздники, когда руководящие институты ЕС закрыты, российская сторона активно разъясняет свою позицию и информирует европейских партнеров о состоянии дел.