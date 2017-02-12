Гройсман призвал разблокировать поставки угля с оккупированного Донбасса

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».

«Мы все должны объединиться и решить проблему. Я бы ее разделил на несколько частей. Мы знаем, что Украина потребляет 24 млн тонн угля в год, из них 9 млн тонн - это антрацит, который добывается на территории, которая остается неконтролируемой», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что треть электроэнергии производится на ТЕС и на ТЕЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ, по мнению главы правительства, приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие.

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«То есть, блокирование поставок угля, которому альтернативы нет, означает остановку промышленности и веерные отключения по всей территории страны. Надо до этого доводить? Полагаю, нет. Но понятно, что с контрабандой надо бороться. И моя задача сделать прозрачными границы», - сказал Гройсман.

Премьер признал, что сегодня линия разграничения вызывает много проблем и вопросов. «И тут следует жестко бороться с контрабандой, а не с гражданами Украины. Вопрос должен быть разблокирован, контроль нужно сделать серьезный по перемещению товаров, найти виновных (в сложившейся ситуации - УНИАН), но блокировать тепло и металлургию - это часть экономики… Я говорю о 3%-ном росте, если мы будем поддерживать рост, то нельзя останавливать производителей», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения этой проблемы Украина закупала топливо в Южно-Африканской Республике. На сегодня на захваченной боевиками территории антрацит добывают только шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что полная блокада поставок угля из зоны АТО приведет к веерным отключениям электроэнергии. Он подчеркивает, что ответственность за принятие или непринятие решения по блокаде поставок дефицитного угля антрацитовой группы, которое сжигается на многих ТЭС на подконтрольной Украине территории и поставляется из зоны проведения АТО, должна взять на себя Верховная Рада.