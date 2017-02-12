Гройсман намерен созвать заседание энергоштаба для оценки ситуации с запасами угля

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов Украины.

«Я дал поручение, 13 февраля будет проведен энергетический штаб, где будет обсуждаться ситуация, какие есть запасы. Считаю, что уже сейчас надо начинать экономить (уголь - УНИАН)», - сказал глава правительства.

Он пояснил, что необходимость оценки ситуации продиктована, прежде всего, блокадой поставок угля из зоны АТО, что уже отразилось на работе предприятий металлургической отрасли, а также коммунальных компаний прифронтовой зоны.

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«Я не склонен кого-то в чем-то обвинять, но рационально надо разобраться. Контроль (поставок угля из зоны АТО - УНИАН) должен быть в режиме онлайн», - сказал Гройсман. Он убежден, что поставки угля необходимо обеспечить, тем более, что предприятия, осуществляющие эти поставки, зарегистрированы в Украине и платят в Украине налоги.

Гройсман подчеркнул, что сейчас нельзя довести ситуацию до того, что запасы угля упадут до минимальных, и правительству приведется принимать жесткие меры. Гройсман напомнил, что аналогичная ситуация в Украине была летом 2016 года, когда из-за блокирования работы госхолдинга «Энрегоатом» угольные предприятия работали на полную мощность, что привело к снижению запасов угля в начале отопительного сезона 2016-2017 годов.

«Тогда мы едва-едва выровняли ситуацию. Но не надо сейчас создавать проблемы», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения этой проблемы Украина закупала топливо в Южно-Африканской Республике. На сегодня на захваченной боевиками территории антрацит добывают только шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что полная блокада поставок угля из зоны АТО приведет к веерным отключениям электроэнергии. Он подчеркивает, что ответственность за принятие или непринятие решения по блокаде поставок дефицитного угля антрацитовой группы, которое сжигается на многих ТЭС на подконтрольной Украине территории и поставляется из зоны проведения АТО, должна взять на себя Верховная Рада.