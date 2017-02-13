Нефть в минусе из-за перенасыщения мирового рынка

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,07 процента до $56,66 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,80, на 0,11 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба ранее договорились о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Поставки нефти из одиннадцати стран-членов картеля, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, снизились до 29,921 миллиона баррелей в сутки в январе.

Таким образом ОПЕК в январе выполнила условия пакта почти на 90 процентов.

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"Сегодня внимание трейдеров будет приковано к ежемесячному отчёту ОПЕК. Если производители действительно сократили добычу в заявленном объёме, то цены должны пойти вверх", – сказали в понедельник аналитики банка ANZ.

Соглашение о сокращении добычи рассчитано на полгода, но аналитики считают, что для балансировки мирового рынка производителям, вероятно, придётся продлить пакт.

Но, учитывая прогноз роста мирового спроса на нефть до 1,3-1,5 миллиона баррелей в сутки в 2017 году, ОПЕК может не решиться продлять соглашение, чтобы не уступить доли рынка конкурентам.

В то же время рост буровой активности в США продолжает довлеть над котировками, подрывая усилия ОПЕК и не входящих в картель государств.

Число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 8 единиц до 591, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.

В это же время, в прошлом году, когда цены на нефть торговались около отметки $30 за баррель, в США насчитывалось 439 буровых установок.